Allmählich fahren wieder Schiffe auf Rhein und Mosel

Nach mehrtägiger Zwangspause läuft die Schifffahrt auf Rhein und Mosel langsam wieder an. Auf dem Oberrhein ist die Sperre bereits wieder aufgehoben.

Flussabwärts von Bingen sollten die erforderlichen Pegelstände laut Prognose am Dienstagnachmittag erreicht werden, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Koblenz mitteilte. Die Strecke könne aber nicht gleich freigegeben werden. „Wir müssen erst noch eine Art Kontrolle machen, dass die Wasserstraße sicher benutzbar ist“, erklärte Amtsleiterin Mareike Bodsch. Somit werden hier Schiffe erst am Mittwoch wieder erwartet.

Bereits am Dienstagmittag hatte die Schifffahrt auf der Mosel wieder zwischen Frankreich und Zeltingen-Rachtig freie Fahrt. Der Abschnitt flussabwärts bis Koblenz sollte nach der Begutachtung einzelner Schleusen folgen, wie Bodsch mitteilte.