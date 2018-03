Aus unserem Archiv

Koblenz

Auftakt zu einem weiteren Terrorverfahren in Koblenz: Am Oberlandesgericht (OLG) beginnt am Montag um 10.00 Uhr der Prozess gegen den Deutsch-Afghanen Ahmad S.. Dem 37-Jährigen wird die Mitgliedschaft im Terrornetz Al-Kaida und in der Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) vorgeworfen.