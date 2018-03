Agentur legt Arbeitsmarktzahlen für Januar vor

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Bundesagentur für Arbeit legt morgen in Saarbrücken die Daten für den saarländischen Arbeitsmarkt im Januar vor. Im Dezember waren an der Saar rund 37 600 Menschen ohne Job – 500 oder 1,3 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Binnen Jahresfrist lag die Zahl der Arbeitslosen um 3000 oder 8,8 Prozent höher. Die Arbeitslosenquote wurde im Dezember mit 7,5 Prozent beziffert – nach 7,4 Prozent im November und 6,8 Prozent im Dezember 2008. Anfang Januar hatte die Regionaldirektion der Bundesagentur die Einschätzung geäußert, dass der Arbeitsmarkt an der Saar 2010 härter als bisher von den Folgen der Wirtschaftskrise getroffen wird.