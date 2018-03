Adrenalin-Video: So schreien und johlen Passagiere bei Kunstflug-DM in Winningen

Sie johlen, sie jubeln, sie schreien: Wie es Passagieren ergeht, die zum ersten Mal mitfliegen, wenn Kunstflieger mitten im Training sind für Deutsche Meisterschaft: Das Video entstand in Winningen und zeigt die Reaktionen von Fluggästen auf die waghalsigen Manöver in einem MDM1 Fox.

In Winningen wird viel geflogen. Aber Maschinen für waghalsige Kunstflugmanöver sind gewöhnlich nicht auf dem Flugplatz – und damit auch keine Gelegenheiten, derartige Manöver mal selbst mitzuerleben – x-fach aufregender als jede wilde Achterbahnfahrt. Drei Mitglieder des Aero-Club Koblenz hatten die Chance wegen der derzeit dort laufenden Deutschen Meisterschaften jetzt – und wussten zwischenzeitlich nicht, ob sie sich darüber noch freuen sollten. Man sieht schon die leichte Skepsis in den Gesichtern, bevor es losgeht. Und dann hört man die spitzen Schreie und leichtes Wimmern, als die Maschine in den Sturzflug übergeht oder mit dem Kopf nach unten fliegt – aber auch Juchzen. "Boah, wie geil." Und im Hintergrund wechseln sich Himmel und Erde in rasanter Folge ab.

"Es war das normale Kürprogramm – und unten noch ein paar Spaßfiguren dazu", sagt Herbert Stoppe, Startleiter bei den Wettkämpfen. bei den "Spaßfiguren" kann sich schon mal der Magen umdrehen. "Aber sie haben es ja so gewollt." Alle drei sind schon geflogen – aber bei einem Kunstflug an Bord zu sein war eine Premiere sie.

In der heißen Phase kurz vor einer Meisterschaft mitfliegen – eigentlich ist das sehr ungewöhnlich, sagt Bastian Pause, Leiter der Abteilung Segelflug bei dem Club. Entsprechend dankbar sei der Club den Piloten, Mathias Lichter und Nationalkader-Mitglied Eberhard Holl, die die drei jungen Frauen aus dem Club mitgenommen hatten. "Das ist Motivation pur."