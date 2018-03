A 3: Lkw-Fahrer bei Unfall im Gewitter tödlich verletzt

Aus unserem Archiv

Brechen/Limburg

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall ist die A3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Gegen 11 Uhr hatte sich dort in der Gemarkung Brechen im Gewitterregen am Ende eines Staus ein Auffahrunfall mit mehreren Lkw ereignet.