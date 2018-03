Überfall auf Geldtransport ist nur Auffahrunfall

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein vermeintlicher Überfall auf einen Geldtransporter in Saarbrücken hat sich als schlichter Auffahrunfall mit Fahrerflucht entpuppt. Der Fahrer des Werttransporters hatte am Dienstag einen Notruf abgesetzt, nachdem ein Auto mit großer Wucht von hinten gegen seinen Wagen geprallt war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann schloss sich – den Vorschriften entsprechend – im Fahrzeug ein und wartete auf die Beamten. Fahrer und Beifahrer des anderen Autos waren geflüchtet. Polizisten konnten jedoch kurz darauf den 21-jährigen Unfallverursacher auf nahe gelegenen Bahngleisen festnehmen, wo er zu Fuß unterwegs war. Der 45- jährige Vater und Beifahrer wurde in seiner Wohnung gefasst. Beide Männer waren betrunken.