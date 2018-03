Überdosis Duschwasser: Bin Laden-Anhänger warf JVA Diez Giftmordpläne vor

Ein als gefährlich eingeschätzter Anhänger von Osama bin Laden hat offenbar große Angst vorm Duschen: Er zeigte Personal der JVA Diez an, weil sie ihn "mit einer Überdosis Dihydrogenmonoxid" vergiften wollten – das ist nichts anderes als Wasser. Eine neue Haftstrafe wegen wegen falscher Verdächtigung kann aber voraussichtlich nicht verhindern, dass er demnächst auf freien Fuß kommt.

Geht von einem derzeit noch hinter Gittern befindlichen Mann massive Gefahr aus? Diese Frage drängte sich auf im Prozess gegen einen Häftling der Justizvollzugsanstalt Diez. Der bekennende Anhänger von Osama bin Laden bombardiert Anstaltsleitung und Behörden mit immer neuen Schreiben und Anschuldigungen. Auf Haftraumkontrollen reagierte der Mann, der seinen deutschen Namen abgelegt und sich einen „muslimischen Kampfnamen“ zugelegt hat, mit handfesten Drohungen.

Der Mann sitzt wegen des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Haft – noch: Ende August kommt er voraussichtlich frei. Trotz einer neuen Verurteilung jetzt. Im Laufe des Prozesses kam nicht zur Sprache, an welchem versuchten Anschlag der Mann beteiligt gewesen war. Nach Angaben der JVA hatte der Mann dem Leiter einer Zulassungsstelle und dessen Frau mit Sprengstoff gefüllte Filzstifte geschickt – aus persönlichen Motiven. Konvertiert sei der Mann erst in der Haft.

Zur Anklage wollte der mit Handschellen und Fußketten gesicherte Mann zwar nichts sagen. Das hielt ihn jedoch nicht von aufbrausenden Zwischenrufen ab. Mit unsachlichen und in hohem Maße beleidigenden Äußerungen waren die Schreiben gespickt, die er 2011 aus der Haft heraus verfasste, und die ihn nun auf die Anklagebank gebracht hatten. Darin warf er Teilen der Anstaltsleitung versuchten Mord vor: Während des Duschens habe man ihn über einen manipulierten Duschkopf mit einer Überdosis Dihydrogenmonoxid vergiften wollen. Ferner ist in den Schreiben unter anderem von „regierungsbediensteten Vertragsbetrügern“ und „Dieben im Staatsdienst“ die Rede.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen gegen die Anstaltsleitung sofort eingestellt. Bei Dihydrogenmonoxid handele es sich um nichts anderes als Wasser, hatte der mit der Anzeige befasste Staatsanwalt notiert. Die gefährlich klingende Bezeichnung gilt als wissenschaftlicher Witz. "Ein untaugliches Mittel" für einen Giftmord, hielt dann auch im Prozess der Verteidiger fest. Deshalb könne man seinem Mandanten nicht vorwerfen, jemanden fälschlich des versuchten Mordes verdächtigt zu haben. Richter Eckehard Krahn sah das anders: "Der Angeklagte wollte auf jeden Fall das Ermittlungsverfahren gegen die Anstaltsleitung“, argumentierte er. Der Tatbestand der falschen Verdächtigung sei erfüllt.

Zusätzlich wurde der Mann wegen Beleidigung und Vortäuschung einer Straftat verurteilt: Er hatte behauptet, dass ein Mitgefangener einen Angriff auf einen JVA-Bediensteten plant. Ein Häftling wolle dem Justizbediensteten, der zuvor als Soldat im Afghanistan-Einsatz gewesen war, die Kehle durchschneiden.

Das Gericht fand dafür keine Anhaltspunkte in der Beweisaufnahme. Es verurteilte den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten.

Die Sicherheitsbehörden hatten offenbar insgeheim gehofft, den Mann damit weiterhin aus dem Verkehr ziehen zu können. Ende August hat er die vierjährige Freiheitsstrafe wegen des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verbüßt. Die neue Strafe aber kann noch nicht vollstreckt werden, weil der Häftling sofort ein vorbereitetes Schreiben hervorfingerte, mit dem er Rechtsmittel gegen das Urteil von Richter Krahn einlegte.

Das Vorstrafenregister des Mannes ist von Taten mit extremistischem Hintergrund geprägt. Es finden sich Verurteilungen wegen der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, Volksverhetzung, Verunglimpfung des Staates, Störung des öffentlichen Friedens, Sachbeschädigung sowie Verletzung der Totenruhe. In der Verhandlung saßen Beobachter der Polizei. (lsp)