Überarbeiteter Entwurf: Nur noch 33 Pfarreien im Bistum Trier

Jetzt sind es nur noch 33 Großpfarreien: Das Bistum Trier hat in einem überarbeiteten Entwurf für den internen Neuzuschnitt die Zahl der geplanten Pfarreien der Zukunft (PdZ) um zwei reduziert. Ein erster Entwurf des Bistums im März dieses Jahres hatte noch vorgesehen, aus den derzeit 887 Pfarreien 35 zu machen.

Der Entwurf zum Zuschnitt der Pfarreien im Bistum Trier. Hochaufgelöste PDF-Datei laden Foto: Bistum Trier

Nach zahlreichen Rückmeldungen von Gläubigen vor Ort haben sich an vielen Stellen die Grenzen der geplanten Pfarreien deutlich verändert, sagte Dechant Clemens Grünebach, Leiter der Arbeitsgruppe Raumgliederung, am Montag. Aber längst nicht alle Vorschläge – zum Beispiel zur Teilung einer Pfarrei – seien berücksichtigt worden: „Wir haben aber alle Vorschläge sorgfältig geprüft und eingehend diskutiert“, sagte er.

Erfolg mit ihren Einwänden hatten beispielsweise die Cochemer. „Vielfach wurde angeregt, die PdZ wegen der schlechten Verkehrsanbindung aufzuteilen“, sagte Grünebach. Dies wurde berücksichtigt – die ursprünglich geplante Großpfarrei wurde aufgeteilt in eine PdZ Kaisersesch und eine PdZ Cochem/Zell. Eine eigene PdZ Adenau wird es hingegen nicht geben, obwohl auch hier viel diskutiert wurde. „Sie wäre zu klein gewesen“, begründete Grünebach. Adenau bleibt bei der PdZ Gerolstein. Die Frage der Pfarrorte – also wo genau das künftige Zentrum der Pfarrei sein wird – muss in manchen Fällen noch geklärt werden. So gab es in der PdZ Oberwesel Streit, ob das Zentrum in Boppard, St. Goar oder Oberwesel sein soll. Dies wird bis Sommer 2018 entschieden.

Der zweite Entwurf muss noch den Diözesanräten vorgelegt werden. Anschließend wird das kirchenrechtliche Prozedere gestartet, um die Pfarreien der Zukunft bis 2020 an den Start bringen zu können. Michael Defrancesco/dpa