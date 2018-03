Ärzteverband: "Überbürokratisierung" für Wartezeiten verantwortlich

Der Ärzteverband "Hartmannbund" fordert in der Debatte über zu lange Termin-Wartezeiten für Kassenpatienten mehr Sachlichkeit.

Düsseldorf – Der Ärzteverband "Hartmannbund" fordert in der Debatte über zu lange Termin-Wartezeiten für Kassenpatienten mehr Sachlichkeit.

Vorschläge, den Honorartopf zu kürzen oder Kassenzulassungen zu entziehen, seien "ein fatales Signal im Hinblick auf den bestehenden und drohenden Ärztemangel", erklärten die Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe am Dienstag in Düsseldorf. Klaus Reinhardt, Vorsitzender des Hartmannbundes in Westfalen-Lippe, warf den Kassen vor, sie hätten durch "Überbürokratisierung" selbst zu längeren Wartezeiten beigetragen.

"Zurzeit müssen die Kostenträger sich selbst zuschreiben, dass ein Großteil der Zeit eines Arztes nicht für die Patientenversorgung zur Verfügung steht", erklärte Reinhardt. Die Forderung von Politik und AOK, dass Ärzte mehr arbeiten sollten, widerspreche zudem der durch die Budgetierung gesetzlich verankerten Begrenzung von Kassenarztleistungen. Reinhardt befürwortet stattdessen "ein effektives und pragmatisches Kostencontrolling".

Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) zur Verringerung der Wartezeiten für Kassenpatienten auf Termine in Arztpraxen hatten eine Kontroverse ausgelöst. Während Ärztevertreter von einer "Hexenjagd" auf niedergelassene Ärzte sprachen, unterstützten Krankenkassen die Überlegung, bei zu langen Wartezeiten die Gesamtvergütung der Vertragsärzte zu kürzen, um Patienten notfalls die ambulante Behandlung im Krankenhaus zu ermöglichen. Der Chef der AOK Rheinland-Hamburg, Wilfried Jacobs, nannte auch den Entzug der Kassenzulassung als mögliche Sanktion, falls ein Arzt immer wieder durch überlange Wartezeiten auffalle. epd