Bad Ems (dpa/lrs). 81,8 Jahre beträgt die Lebenserwartung von Mädchen bei der Geburt in Rheinland-Pfalz. Nur in fünf anderen Ländern ist sie geringer, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems anhand der Sterbetafel 2005/07 mitteilte. Das Schlusslicht ist das Saarland mit genau 81 Jahren. Der Bundesdurchschnitt beträgt 82,3 Jahre, Spitzenreiter sind die Bayerinnen mit 82,6 Jahren.