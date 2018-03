65.000 Euro Schaden nach Unfall in Ehrenbreitstein: Traktor rutscht in Laster

Aus unserem Archiv

Koblenz-Ehrenbreitstein – Spektakulärer Unfall in Ehrenbreitstein am Mittwochvormittag: Auf regennasser Fahrbahn war ein Traktor ins Rutschen geraten und in einen Laster gerauscht. Dabei schleuderte das Heck des Traktors auf die Gegenfahrbahn – und ein Pkw konnte nicht mehr ausweichen. Schaden insgesamt: etwa 65.000 Euro.