43 Krankenhäuser erhalten Einzelförderung

Aus unserem Archiv

Mainz

Modernere Bettenstationen, neue OP-Abteilungen, Zusammenführung von Kliniken: Diese und andere Maßnahmen in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern fördert das Land in diesem Jahr mit 67 Millionen Euro. Vorgesehen sind insgesamt 44 Einzelprojekte bei 43 Krankenhäusern, sagte Gesundheitsministerin Malu Dreyer (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Krankenhausinvestitionsprogramms laut Mitteilung. Damit erhalte fast jedes zweite Krankenhaus im Land Geld aus diesem Programm, dessen Volumen genau so groß wie im Vorjahr ist.