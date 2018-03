40-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Aus unserem Archiv

Trier

Weil er im Streit in einer Gaststätte im Moselort Leiwen wild um sich geschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Trier einen 40-Jährigen wegen versuchten Totschlags angeklagt. Der Mann habe im September 2009 zweimal auf einen ebenfalls alkoholisierten Kontrahenten gezielt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Auch wenn die Schüsse ihr Ziel verfehlten, habe der Mann «den Tod des Gastes zumindest billigend in Kauf genommen». Zuvor hatte der 40-Jährige mit seiner Pistole zwei nicht gezielte Schüsse abgegeben, die in die Wand des Gastraums einschlugen. Verletzt wurde niemand.