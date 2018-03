33-Jähriger überschlägt sich mit Auto und stirbt

Aus unserem Archiv

Oberweis/Trier (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf winterglatter Fahrbahn bei Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist am Donnerstagabend ein 33 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei Trier am Freitag mitteilte, war der Mann von Bitburg kommend auf der Bundesstraße 50 unterwegs, als er aus zunächst ungeklärten Umständen mit seinem Wagen in den Straßengraben fuhr. Von dort wurde das Auto wieder auf die Straße katapultiert und überschlug sich mehrfach. Der 33-Jährige wurde dabei in dem Wrack eingeklemmt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Die Polizei korrigierte das in ersten Berichten genannte Alter des Mannes von 26 auf 33 Jahre.