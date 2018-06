32 Millionen ins RZ-Druckhaus investiert: Erweiterungsbau am Koblenzer Kreuz feierlich eröffnet

Der Mittelrhein-Verlag Koblenz, Herausgeber unserer Zeitung, hat am Freitag die Erweiterung seines hochmodernen Druckhauses eröffnet.

"Nur mit Ideen kann man wachsen", betonte Verleger Walterpeter Twer. Foto: Sascha Ditscher

Die Zukunft der Medien mag zunehmend vom Digitalen geprägt sein – das schließt das gedruckte Wort aber nicht aus. Ganz im Gegenteil: In Zeiten, in denen zu jeder Tages- und Nachtzeit Informationen online auf uns einprasseln, Nachrichten sogar bewusst falsch verbreitet werden, bilden gedruckte Informationen, die objektiv und gut recherchiert sind, ein wohltuendes Gegengewicht. Der Koblenzer Mittelrheinverlag hat diese Zeichen der Zeit erkannt – und deshalb weitere 32 Millionen Euro in die Erweiterung seines Druckhauses am Autobahnkreuz Koblenz investiert. Jetzt wurde der Erweiterungsbau feierlich eröffnet. "Wir haben einen guten Ruf und einen guten Namen. Wir wollen mehr aus dieser Marke machen", sagte Verleger Walterpeter Twer und betonte: "Nur mit Ideen kann man wachsen."

Erst vor fünf Jahren war im „Industriepark A 61/A 48“ ein neuer technischer Bereich für Druck und Versand des Koblenzer Medienunternehmens entstanden. Bereits damals investierten die drei Gesellschafter Dr. Olaf Theisen sowie Walterpeter und Thorn Twer rund 42 Millionen Euro in die Zukunft des gedruckten Wortes – ob als journalistische Leistung oder als Werbebotschaft. Doch die beiden hochmodernen Koenig&Bauer-Druckmaschinen vom Typ Commander CT 6/2 und die Weiterverarbeitung waren unter anderem durch zusätzliche Druckaufträge an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Dabei geht es nicht nur um die Rhein-Zeitung und heimische Wochenzeitungen: Zu den externen Druckaufträgen zählen seit 2016 der „Bonner Generalanzeiger“ (GA) sowie weitere Printprodukte aus dem Köln-Bonner Raum. Gedruckt wird praktisch rund um die Uhr.

Vorausschauend hatte der Verlag aber schon eine mögliche Erweiterung eingeplant und die dazu notwendigen Flächen aufgekauft. Und so war es kein Problem, im Druckhaus eine dritte Druckmaschine zu installieren und eine zusätzliche Versandhalle zu bauen. Auf rund 14.000 Quadratmetern bietet diese nun Platz für ein ausgeklügeltes Logistikzentrum, eine Beilagenkommissionierung mit den deutschlandweit größten Anlagen ihrer Art – und ein Briefverteilzentrum. Denn der Mittelrhein-Verlag möchte den logistischen Vorsprung, den er mit seinen Zustellorganisationen und deren Kenntnissen über die „letzte Meile“ bis hin zum Abonnenten hat, stärker nutzen und künftig auch die Zustellung von Zeitschriften sowie von Briefen und Paketen im Verbreitungsgebiet übernehmen.

Ein Stück Heimat: die Rhein-Zeitung, gedruckt wird sie im hochmodernen RZ-Druckhaus am Koblenzer Autobahnkreuz. Foto: Sascha Ditscher

In dem erweiterten Druck- und Logistikzentrum werden heute schon 20.000 Tonnen Papier bedruckt und verarbeitet. Das sind rund 80 Millionen Zeitungen und Anzeigenblätter mit bis zu einer Milliarde Beilagen. Außerdem können künftig mehr als 30 Millionen Postsendungen verarbeitet werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Arbeitsplätzen können so, je nach Ausbaustufe, 300 neue Arbeitsplätze entstehen.