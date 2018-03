27-Jähriger gesteht Entführung und Vergewaltigung

Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Siebenjährigen hat ein 27-Jähriger am Dienstag vor dem Mainzer Landgericht ein Geständnis abgelegt. Der Mann hatte das Mädchen in einer Sommernacht 2009 in Nieder-Olm aus dem Kinderzimmer verschleppt und in einem nahen Weinberg sexuell schwer missbraucht. Die schlafenden Eltern bemerkten nichts von der Tat. "Ich möchte gerne schildern, wie es gelaufen ist", sagte der Angeklagte mit ruhiger Stimme vor Gericht.

In jener Juli-Nacht seien ihm "eher zufällig" Jugend-Fantasien von gewalttätigem Sex mit Mädchen wieder in den Sinn gekommen. Er sei durch ein gekipptes Fenster in das Haus eingestiegen – um einzubrechen, sagte der 27-Jährige. Dann erst habe er gemerkt, dass er im Kinderzimmer war. Das Mädchen sei wach geworden und habe ihn gefragt, wer er sei und was er wolle. "Ich packte sie, hielt ihr den Mund zu und brachte sie in den Weinberg." Nach der Vergewaltigung brachte er sein Opfer zurück nach Hause. Erst am Morgen entdeckten die Eltern das Verbrechen. Das Kind wurde bei der Tat so schwer verletzt, dass es stundenlang operiert werden musste.

Der Angeklagte war bereits einen Tag nach der Vergewaltigung festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zu dem schnellen Erfolg hatten DNA-Spuren am Tatort geführt. Der vorbestrafte Mann war laut Polizei wegen Körperverletzung und Eigentumsdelikten aktenkundig. In der Tatnacht habe er 14 Flaschen Bier getrunken, sagte der Mann. "Ich bin wie mein Vater." Dieser sei im höchsten Maße gewalttätig gewesen.