Oberweis/Trier (dpa/lrs) – Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Oberweis in der Nähe von Bitburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Trier mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße 50 mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto. Der 26- Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.