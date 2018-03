26-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Aus unserem Archiv

Schmalenberg/Pirmasens (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße ist am Freitag bei Schmalenberg (Südwestpfalz) ein 26-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er kam mit seinem Auto in einer Kurve von seiner Spur ab und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei in Pirmasens mitteilte. Danach schleuderte das Auto nach rechts von der Straße und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer tödlich verletzt. Die Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich bereits am Vormittag.