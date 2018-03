Enkenbach/Wattenheim – Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein 26 Jahre alter Mann in der Nacht zum Dienstag unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn 6 einen Unfall gebaut.

Wie die Autobahnpolizei in Wattenheim mitteilte, hatte der Mann bei Enkenbach die Kontrolle über sein Auto verloren und war in die Seitenschutzplanke geprallt. Sein Auto schleuderte quer über die A6 (Kaiserslautern-Mannheim) in die Mittelleitplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Er wurde positiv auf Drogen getestet und hatte zudem Alkohol getrunken.