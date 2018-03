15-Jähriger will Ex-Freund der Mutter einschüchtern

Aus unserem Archiv

Landau/Wörth (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger hat mit Unterstützung von rund 30 Jugendlichen versucht, den ehemaligen Partner seiner Mutter in Landau einzuschüchtern. Der Mann sollte offenbar davon abgebracht werden, weiterhin Geld von der Mutter zu fordern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Landau vom Sonntag. Deshalb waren rund 30 junge Leute vom Samstag von Wörth nach Landau gefahren. Insgesamt 21 von ihnen wurden vorübergehend festgenommen, weil sie an zwei Anwesen randaliert hatten. Die genaue Adresse des Mannes war ihnen offenbar nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.