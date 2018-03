1164 neue Koblenzer: Wie die Stadt kleines Einwohner-Wunder angesteuert hat

Und auf einmal ist Koblenz kräftig gewachsen: Die Einwohnerzahl der Stadt hat in kurzer Zeit stark zugelegt. Zu verdanken ist das der Zweitwohnungssteuer – und für die Stadt bedeutet der Zuwachs bares Geld.

Die Einwohnerzahl von Koblenz hat Fahrt aufgenommen. Vor allem Studenten haben ihren ersten Wohnsitz in der Stadt angemeldet, um die Zweitwohnungssteuer zu sparen. Manches Auto auf dem Uni-Parkplatz hat dort also erst seit kurzem ein KO-Kennzeichen.

108 327 Einwohner in Koblenz Ende Juli: So viele gab es seit der Jahrtausendwende nicht mehr – und das sind 1338 mehr als Ende Juli 2011. So richtig zugelegt hat Koblenz aber erst seit dem 1. Juni – ein Plus von 1164 Einwohnern mit Erstwohnsitz in zwei Monaten. Um mehr als 100 Einwohner sind alleine die Stadtteile Metternich, Altstadt, Lützel, Oberwerth, Rauental, Flugfeld Karthause und Neuendorf gewachsen, wie aus dem Statistischen Monatsbericht der Stadt Koblenz hervorgeht..

Doch Wohnungsnot verschärft das nirgendwo – die meisten davon haben auch vorher schon in Koblenz gewohnt. 944 waren zuvor mit Nebenwohnsitz in Koblenz registriert und haben sich nach Angaben des Stadtoberhaupts erst in den vergangenen drei Monaten umgemeldet.

Denn da drohte ja die Zweitwohnungssteuer: Die hat die Stadt zum 1. Juni eingeführt. Der Stadtrat hatte sie im Februar für diejenigen beschlossen, die in Koblenz einen Zweitwohnsitz angemeldet haben. Zehn Prozent der Nettokaltmiete muss pro Monat gezahlt werden, und das immer am 1. Juli für ein ganzes Jahr.

Bis Ende Juni konnte man sich aber noch ummelden. Und seit Herbst 2011 ist die Zahl der Menschen mit Nebenwohnsitz von 7000 auf etwas mehr als 3000 deutlich gefallen. Die Differenz heißt auch: Auf jeden, der den Hauptwohnsitz nach Koblenz verlegt hat, kommen gut zwei, die den Nebenwohnsitz und sich von Koblenz abgemeldet haben.

Die mit Abstand größte Gruppe bei den Betroffenen sind die Studenten – und von denen sind jetzt viele zu Koblenzern geworden und sparen sich die Steuer. Wegen des Thema hatte sich der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig in der Uni mit Vizepräsident Peter Ullrich und Vertretern des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses (AStA) getroffen.

Für die Stadt ist es kein Verlust, dass so viele die Steuer durch Ummeldung umgehen. Zwar kann sie in den Fällen die Zweitwohnungssteuer nicht kassieren, aber dafür wird die Schlüsselzuweisung des Landes steigen. Das ist ein Betrag, der pro Kopf gezahlt wird – aber nur für Bewohner mit Hauptwohnsitz.

Die meisten Ummeldungen kommen aus dem Westerwaldkreis, dem Rhein-Hunsrück-Kreis und dem Kreis Neuwied. Dort wirft das in Einzelfällen auch Probleme auf: Kommunalpolitisch engagierte Menschen von außerhalb, die wegen der Steuer ihren Erstwohnsitz nach Koblenz verlegen, verlieren dann in ihren Heimatorten ihr Mandat.