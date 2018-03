Aus unserem Archiv

Bad Ems

110 079 Studenten sind zum Beginn des Wintersemesters 2009/10 an Hochschulen in Rheinland-Pfalz eingeschrieben gewesen. Das waren 2963 mehr als zum entsprechenden Zeitpunkt des Vorjahres (plus 2,8 Prozent), wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die größten Zuwächse verzeichneten die Universitäten Koblenz-Landau (plus 1000 Studenten) und die Technische Universität (TU) Kaiserslautern (plus 800).