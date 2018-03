102 000 Euro lässt sich das Land den Streit ums OLG kosten

Der jahrelange Rechtsstreit um die Präsidentenstelle am Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat den Steuerzahler schon 101.972,06 Euro gekostet. Obwohl das Justizministerium über einen Dienstrechtsreferenten und eine Verfassungsabteilung verfügt, schaltete der damalige Minister einen teuren Düsseldorfer Anwalt ein.

Rheinland-Pfalz – Der jahrelange Rechtsstreit um die Präsidentenstelle am Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat den Steuerzahler bisher schon 101.972,06 Euro gekostet. Obwohl das Justizministerium über einen Dienstrechtsreferenten und eine Verfassungsabteilung verfügt, für die Dienst- und Beamtenrecht der Alltag ist, schaltete der damalige Minister einen teuren Düsseldorfer Anwalt ein. Dessen Honorar schlägt allein mit 79 580,29 Euro zu Buche, wie Justizminister Jochen Hartloff (SPD) jetzt auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Baldauf auflisten musste.

An Landgerichtspräsident Hans-Josef Graefen, dem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig recht gegeben hatte, zahlte das Land rund 13 500 Euro an Auslagen. Hinzu kommen Gerichtskosten von mehr als 8400 Euro. Es kann noch teurer werden: Auch Hartloff beschäftigt einen Anwalt in der Frage, ob sich das Land an das Leipziger Urteil halten muss. Zu den Experten im Ministerium gehörte bis September auch Ralf Geis als Referent für Öffentliches Dienstrecht, der nun Chef des Verwaltungsgerichts Koblenz ist.

Hintergrund des Falls: Ex-Justizminister Heinz-Georg Bamberger hatte sich 2007 gegen Graefen und für seinen Favoriten Ralf Bartz entschieden und ihn auch binnen wenigen Minuten blitzartig ernannt, um Fakten zu schaffen. Aber dies war rechtswidrig, so das Bundesverfassungsgericht 2007, das Graefen vor der Urkundenübergabe angerufen hatte. Es attestierte Graefen, dass eine Klage für ihn wahrlich nicht aussichtslos ist. In der Tat: Er gewann 2010 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Streit mit dem Land. Das Urteil, das wie eine Klatsche wirkte: Bamberger musste "bekannt sein", dass er Bartz im Juni 2007 noch nicht ernennen durfte. Außerdem kassierten die Leipziger Richter das monierte Besetzungsverfahren in Gänze: Bartz musste den Chefstuhl Anfang 2011 räumen. Die Bundesrichter erinnerten Bamberger kühl an eine seit April 2005 geltende Rechtsprechung und fügten hinzu: Er könne sich nicht darauf berufen, "die Entscheidung nicht gekannt zu haben". CDU und FDP warfen Bamberger daher vor, dass er "mindestens grob fahrlässig" gegen Verfassungsrechte verstoßen hat. Der damalige Fraktionschef Hartloff stützte Bamberger bei der Rücktrittsforderung und Ministeranklage. Als Justizminister sieht er jetzt auch keinen Grund, Bamberger oder andere in Regress für die 102 000 Euro zu nehmen. Es gebe keine Anhaltspunkte für "schuldhaftes oder gar grob fahrlässiges Verhalten".

Professor Dr. Ulrich Battis (Humboldt-Universität Berlin) ist dagegen zuvor in einem Kommentar zum Schluss gekommen: "Der Dienstherr hat den Verfassungsverstoß auch schuldhaft begangen." Der Kölner Professor Stefan Muckel hatte von "skandalösem Vorgehen" gesprochen. Die CDU will die Kosten im Rechtsausschuss des Landtags zur Sprache bringen. Ursula Samary