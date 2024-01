Zwei Kreismeister-Titel für die Schützengilde Raubach

Das Bild zeigt Andreas Hoffmann und Markus Bischoffberger. Foto: Kathrin Lehniger

Markus Bischoffberger siegte mit der Luftpistole in der Klasse Herren III und Andreas Hoffmann holte sich in seiner ersten Wettkampf-Saison überhaupt den Titel in der Klasse Senioren II mit der Luftpistole aufgelegt.

Etwas dezimiert in der Anzahl der Teilnehmer rückten die Raubachen krankheitsbedingt nicht ganz komplett zur Kreismeisterschaft in den Luftpistolen-Disziplinen nach Rott-Wied aus. Doch Masse und Klasse sind bekanntlich zweierlei Paar Schuhe. Und so ließen sich die Schützen auch nicht beeindrucken, sondern spulten ihr Wettkampfprogramm souverän ab und sollten mit zwei Titeln belohnt werden.

In der Altersklasse Herren III sicherte sich Markus Bischoffberger Platz 1 und den Titel. Andreas Hoffmann, als Neueinsteiger im Schießsport, konnte bei seiner ersten Meisterschaft mit der Luftpistole gleich auf Platz 4 einsteigen und es kam noch besser für den New­bie: In der Auflage-Disziplin mit der Luftpistole sicherte er sich quasi aus dem Stand direkt den Titel und holte Gold in der Altersklasse Senioren II.

Pressemitteilung: Schützengilde Raubach