Zuschauer unterstützen lautstark beim Völkerballturnier

Foto: Martin Erler

Nach der im Juni stattgefundenen Mini-WM hat die Realschule plus Rheinbrohl eine weitere sportliche Veranstaltung organisiert – das „fit+ – Völkerballturnier“. Das Spielprinzip ist: Zwei Mannschaften stehen sich in einem Spielfeld gegenüber, wobei sich jeweils ein „König“ hinter der Grundlinie des gegnerischen Spielfeldes aufhält. Die Grundidee des Spieles ist es, mit dem Ball einen Gegenspieler abzuwerfen. Wer nach Ablauf der Spielzeit noch die meisten Spieler auf dem eigenen Spielfeld hat, gewinnt das Spiel.

Gesponsert wurde die Veranstaltung durch Detlef Eenhuis, Inhaber des Fitnessstudios „fit+“ in Rheinbrohl. Zu gewinnen gab es drei große Wanderpokale und Dodgebälle, die Detlef Eenhuis persönlich überreichte, nachdem er auch vor Ort live mitgefiebert hatte. An dem Völkerballturnier, geleitet durch Martin Erler, nahmen die Klassenstufen 5 bis 7 teil. Nach vielen spannenden Partien gab es drei Stufensieger sowie die Klasse 6c als Gesamtturniersieger, nachdem sie gegen die beste 5er und 7er-Klasse gewonnen hatte. Diese durfte sich am Ende nochmal in einem hart umkämpften Spiel bei lautstarker Unterstützung von der Tribüne gegen ein Lehrerteam beweisen.

In diesem Schuljahr stehen noch weitere sportliche Veranstaltungen an. Dazu gehören unter anderem das Cage-Soccer- und Street-Racket-Turnier, bei denen Detlef Eenhuis von „fit+“ ebenfalls mitwirken wird.

Genauere Einblicke vom fit+ – Völkerballturnier und vielen weiteren vergangenen und anstehenden sportlichen Veranstaltungen der Realschule plus Rheinbrohl gibt es im Internet unter https://www.roemerwallschule.de/Videos/ vorbei. Hier findest du auch zahlreiche Videos aus dem allgemeinen Sportunterricht.

Pressemitteilung: Römerwall-Schule Rheinbrohl