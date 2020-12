Zufriedene Gesichter beim Melsbacher Kinderkleider- und Spielzeugbasar

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 12:46 Uhr

Dieser fand kürzlich in der Turnhalle in Melsbach statt und lockte einen wahren Ansturm an kaufwilligen Besuchern an. Die Vorbereitungen im Vorfeld waren reibungslos verlaufen und alle Listen schnell vergeben. Denn der gute Ruf, den die sortierten Basare in Melsbach haben, ist weithin bekannt. Es werden immer top erhaltene Kleidungsstücke aller Art, darunter auch viel Markenkleidung, zu sehr guten Preisen angeboten. Ebenso gab es wieder eine große Auswahl an Spielsachen wie Playmobil, Schleich und Barbie, genauso wie preisgünstige Fahrräder, Kinderwagen und Autositze.

So konnten den Verkäufern am Ende ihre erheblich geleerten Kisten und dafür volle Umschläge mit Barem überreicht werden. Zwanzig Prozent des Erlöses gehen bei den Basaren an den Förderverein, so dass sich die Mühe und Arbeit auch dieses Mal wieder mehr als gelohnt haben. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Unterstützer und Helfer, ohne die die Basare in dieser Größenordnung und Form nicht durchgeführt werden könnten. Der Termin für den Herbstbasar steht bereits fest und sollte auf jeden Fall dick im Kalender eingetragen werden: Er findet am Samstag, den 12. September, statt.

Bericht von: Larissa Knoche