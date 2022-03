Zehn Kilometer Strassenlauf am Aasee in Münster

Bei eisigem Wind, aber guter Organisation gewann Lokalmatador Karl-Heinz Glander (TV Königswinter/TVK) den Titel des NRW-Champions über zehn Kilometer auf der Strasse in seiner Altersklasse M 75.

Die Zeit: 46:06 min. „Bestzeiten waren bei diesem kalten Wind nicht möglich“, so Glander, „aber diese Bedingungen hatten alle anderen Läufer ja auch zu verkraften“. Die Plätze zwei und drei erliefen Jürgen Graeber (SuS Oberaden) in 49:28 und Volker Fröde (TSV Viktoria Mülheim) in 53:32. Die Meisterschaften richtete der Fussball- und Leichtathletik-Verband Westfalen aus.

Glander, in jungen Jahren Fußballer, Judoka und Tänzer, begann seine Laufkarriere erst mit 50 Jahren. Seitdem ist ihm eine beeindruckende Titelsammlung gelungen: mehrfacher NRW-Meister, Deutscher Meister (5000m, 10000m), Europa- und Weltmeister im Halbmarathon mit dem Team des DLV. Am kommenden Wochenende wird er beim diesjährigen Friedenslauf des Vereins für gesundheitsbewussten Ausdauersport in der Bonner Rheinaue teilnehmen.