Zehn Jahre Hilfe für Familien in Neuwied

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 14:57 Uhr

Das Ehrenamtsprojekt „wellcome – praktische Hilfen nach der Geburt“ feiert sein zehnjähriges Bestehen in Neuwied.

„Wir schenken Zeit“, sagt Marita Kirst, Projektkoordinatorin der Kath. Familienbildungsstätte Neuwied, und trifft damit den Kerngedanken des Ehrenamtsprojektes. Seit zehn Jahren vermittelt die Familienbildungsstätte ehrenamtliche Engel in Familien mit neugeborenen Kindern, um die Familien zu unterstützen, zu entlasten und um einfach da zu sein. Zu den Wegbegleitern der ersten Stunde zählen die Projektpatin Fürstin Isabelle zu Wied, wellcomeEngel Mechtild Jacobi und Unterstützer für die Öffentlichkeitsarbeit Herbert Woidtke. Sie alle sind seit zehn Jahren für wellcome in Neuwied im Einsatz und haben jede Menge über die zahlreichen Einsätze in Familien zu erzählen. „Wir sind die Großeltern, die es früher gab“, sagt Herbert Woidtke und erklärt damit, dass Familie mehr ist als nur Vater, Mutter und Kinder. Familie ist überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen.

Insofern ist das Projekt aktueller denn je, da es Familien unterstützt, die durch Weg- oder Umzug wenig auf ein familiäres Netzwerk zurückgreifen können. Wellcome ist moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern: Ehrenamtliche helfen individuell für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche ganz praktisch im Alltag. Die Ehrenamtlichen helfen, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Sie gehen mit dem Baby spazieren, kümmern sich um Geschwisterkinder oder hören einfach nur zu. So können sie Familien unterstützen, die sich trotz Freude über das ungeborene Kind über Hilfe zu Beginn der neuen Situation freuen.

Familien mit Neugeborenen, die Interesse an der Vermittlung eines Ehrenamtsengels haben, finden Informationen auf der Internetseite der Familienbildungsstätte Neuwied unter www.fbs-neuwied.de oder melden sich direkt bei Marita Kirst unter Telefon 02631/390 725.