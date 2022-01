Zauberhafte Weihnachtszeit in der Kita St. Maria Magdalena

Doch damit nicht genug: „Poch, poch, poch, der Nikolaus war da!“ So war die Überraschung groß, als der Nikolaus höchstpersönlich die Kita-Kinder besuchte und die zuvor von den Kindern abgegebenen Socken nun plötzlich mit allerlei Leckereien gefüllt an die Kinder verteilte. Und auch die letzten Tage und Wochen vor Weihnachten konnten die Kinder die Adventszeit in der Kita – begleitet durch das Singen vieler beliebter Weihnachtslieder, die brennenden Kerzen am Adventskranz und spannenden Geschichten – erleben und aktiv mitgestalten. Und dann das: Die Weihnachtswichtel waren da! Der Förderverein wollte es sich nicht nehmen lassen, den Gruppen der Kita eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. So konnte jede Gruppe am ersten Kita-Tag des Jahres ein paar Geschenke auspacken und sich über neue Tonies, Knete, Kreide und weitere Spielwaren freuen.