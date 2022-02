Winterlaufserie Köln-Porz: Jörg Dittrich vertrat den LT Puderbach

Puderbach/Porz. Die 36. Winterlaufserie des Lauf Sport Verein Porz/Köln wurde wie immer im Naherholungsgebiet „Hof von Gut Leidenhausen“ in Köln-Porz gestartet. Jörg Dittrich vertrat als Einziger den Puderbacher Lauftreff (LT).

Bei der dreiteiligen Serien-Veranstaltung, die kürzlich ausgetragen wurde, platzierte er sich in der Altersklasse M60 wie folgt: zehn Kilometer, 49:16 Minuten, elfter Platz; 15 Kilometer, 76:24 Minuten, vierter Platz; Halbmarathon 21 Kilometer, 1:53:13 Stunde, vierter Platz. Nach Ende der Laufserie belegte er im Gesamtranking nach Addition der Laufzeiten den dritten Platz in der Altersklasse M60 in 4:00:23 Stunden.