Winter, Schnee und Sonnenschein

Foto: Irmgard Schröer/Naturpark Rhein-Westerwald

Bei strahlendem Sonnenschein machten sich rund 20 Wanderbegeisterte auf Erkundungstour durch den Heimbacher Wald. Der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf veranstalteten eine informative Winterwanderung durch schneebedeckte Landschaft.

Foto: Irmgard Schröer/Naturpark Rhein-Westerwald

Die rund acht Kilometer lange Tour führt vom Haus am Pilz in Richtung Heidegraben weiter in süd-östliche Richtung bis kurz vor Heimbach-Weis, dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Während der Wanderung erfuhren die zahlreichen Interessierten einiges über den Naturpark, den Wald und das geschichtsträchtige Gebiet und konnten auf dem Weg viele schöne Ausblicke genießen.

Pressemitteilung: Naturpark Rhein-Westerwald e. V.