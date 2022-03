Windhagen räumt auf – erste Etappe

Die in einer Initiative des Heimat- und Verschönerungsverein Windhagen (HVV), der Erich Kästner Grundschule sowie der Ortsgemeinde vorgesehene Müllsammlung in Feld und Flur der Ortsgemeinde wegen Corona musste verschoben werden.

Doch kürzlich haben sich Mitglieder und Freunde des HVV kurzer Hand entschlossen, eine kleinere aber nicht ungefährliche Säuberungsaktion am Windhagener Weg, Kreisel Freiberg bis Ortseingang Windhagen, durchzuführen. Unter dem Motto, „der Windhagener Zugang soll einladender werden“, wurden etwa zwei Kubikmeter illegal abgelagerter und sonstwie entsorgter Müll an dieser etwa ein Kilometer langen Wegstrecke eingesammelt. Da es sich bei dieser Strecke um ein Teilstück des Stadtgebietes Bad-Honnef handelt, hatte sich der Bauhof der Stadt Bad-Honnef bereit erklärt, den Müll aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen, sodass die Zwischenlagerung am Backes in Windhagen nur von kurzer Dauer war.

Mit dem Dank des Vorstandes an die Helfer für diesen vorbildlichen Einsatz, verband der Vorsitzende Thomas Stumpf den Hinweis, dass dies nur die erste Etappe auf dem gemeinsamen Weg sei. Hans-Georg Dulisch hat schon den größeren Einsatz am Samstag, den 23. April, im Blick. Hier soll im gesamten Gemeindegebiet Windhagens der Müll aufgenommen werden. Bei der Auswahl sollen die Sammelrouten so ausgesucht werden, dass die Säuberungsaktion Flora und Fauna nicht gefährden. Weitere Informationen erfolgen in den nächsten Wochen. Da diese Aktion zahlreiche Unterstützer benötigt, bittet der Vorstand alle, die an dieser Aktion mitwirken möchten, sich den obigen Termin vorzumerken und sich unter info@hvv-windhagen.de oder telefonisch bei den Mitgliedern des Vorstandes zu melden.