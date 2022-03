Windhagen räumt auf

HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch HVV/Dulisch

Mitglieder und Freunde des Heimat- und Verschönerungsvereins Windhagen haben kürzlich eine Müllsammelaktion am Windhagener Weg, Kreisel Freiberg bis Ortseingang Windhagen, durchgeführt. Hierbei wurden etwa zwei Kubikmeter illegal abgelagerter und entsorgter Müll an dieser etwa ein Kilometer langen Wegstrecke eingesammelt. Da es sich bei dieser Strecke um ein Teilstück des Stadtgebietes Bad-Honnef handelte, hat auch der Bauhof der Stadt Bad-Honnef den gesammelten Müll aufgenommen und wird diesen ordnungsgemäß entsorgen.

Am Samstag, den 23. April, plant der Heimat- und Verschönerungsverein Windhagen eine weitere Müllsammelaktion im Gemeindegebiet Windhagen durchzuführen. Weitere Infos erfolgen in den nächsten Wochen. Da diese Aktion zahlreiche Unterstützer benötigt, bitten wir alle, die an dieser Aktion mitwirken möchten, sich den obigen Termin vorzumerken und sich zu melden unter info@hvv-windhagen.de oder telefonisch bei den Mitgliedern des Vorstandes.