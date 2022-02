Wilfried Wirz ist neuer Vorsitzender der Volleyball Alte Herren

Sein Vorgänger Falk Ungerland, der nicht mehr für den Vorsitz kandidierte, wurde aufgrund seiner großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden der Volleyball Alte Herren gewählt. Dieter Flother als Schatzmeister und Dr. Heinz Schmitz als Pressewart und Chronist wurden in ihren Ämtern bestätigt. Vor den Wahlen berichtete der scheidende Vorsitzende über die Aktivitäten in den abgelaufenen beiden Jahren. Leider mussten coronabedingt sowohl der Trainingsbetrieb über viele Monate als auch eine Reihe von geselligen Aktivitäten sowie auch die Jahreshauptversammlung 2021 ausfallen. Umso mehr freuen sich die Volleyballer, dass nun wieder regelmäßig trainiert und anschließend Neuigkeiten in gemütlicher Runde ausgetauscht werden können, da alle Aktive geimpft sind.

Neben dem Sportbetrieb haben sich die Alten Herren für 2022 wieder zahlreiche Aktivitäten vorgenommen. Für den 28. Mai wird eine Tour an die Mosel gemeinsam mit den Partnerinnen geplant. Während der Hallenschließung im Sommer wird es Treffen im Biergarten oder einem Weinlokal geben. Die Herbsttour soll ins Sauerland gehen und die Weihnachtsfeier ist am 10. Dezember vorgesehen. Wer Spaß am Volleyball hat und nette Kameradschaft sucht, ist zum Schnupper-Training jeweils donnerstags ab 20 Uhr in der Hans-Dahmen-Halle herzlich eingeladen. Auskunft erteilt Wilfried Wirz, Telefon 0152/241 750 01, E-Mail wwirz@gmx.de.

Bildzeile: Der Vorstand der Volleyball Alte Herren Rheinbreitbach von links: Ehrenvorsitzender Falk Ungerland, Dr. Heinz Schmitz, Pressewart und Chronist, der neue Vorsitzende Wilfried Wirz und Schatzmeister Dieter Flother.

