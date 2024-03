Westerwaldklänge wählen neuen Vorstand

Der Vorstand des Musikvereins 1959 Westerwaldklänge Asbacher-Land hatte zur Jahreshauptversammlung über das Jahr 2023 in den Räumen des katholischen Pfarrheims in Asbach eingeladen. Die bisherige Vorständin für Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit, Linda Fischer, stellte sich nach acht Jahren nicht mehr zur Wahl des Schriftführers auf. In dieses Amt wurde somit Christina Pütz gewählt, die bislang als Jugendleiterin im Vorstand fungierte. Neuer Vorstand für Jugendarbeit und Jugendpflege wurde Hanna Schellberg, die der Verein somit als neues Vorstandsmitglied begrüßen darf. Zum neuen Beisitzer Notenwart wurde Linda Fischer bestimmt, Sandra Börder wurde in ihrem Amt als Webmaster bestätigt. Der neue Vorstand setzt sich daher wie folgt zusammen: Sven Zimmermann (Leiter der Musikschule), Linda Fischer (Notenwart), Hanna Schellberg (Vorstand für Jugendarbeit und Jugendpflege), Sandra Börder (Webmaster), Manuela Schmid (Vorstand Finanzen), Carsten Schmid (Vorstand für musikalische Angelegenheiten) und Christina Pütz (Vorstand Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit).

Die Westerwaldklänge bereiten sich nun auf ihr Jahreskonzert vor, das am 4. Mai im Bürgerhaus in Asbach stattfinden wird. Eine frische Mischung aus traditioneller Blasmusik sowie modernen Popklassikern werden die Musikerinnen und Musiker zu Gehör bringen. Weitere Informationen folgen.

Pressemitteilung: Westerwaldklänge Asbacher-Land