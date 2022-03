Westerwaldklänge bestätigen Vorstand

Der derzeitige Vorstand wurde dabei bestätigt und setzt sich wie folgt zusammen: Carsten Schmid (Notenwart), Manuela Schmid (Vorstand Finanzen), Sven Zimmermann (Leiter der Musikschule), Christina Pütz (Vorstand Jugendarbeit und Jugendpflege), Jens Krautscheid (webmaster), Linda Fischer (Vorstand Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit) und Werner Krautscheid (Vorstand für musikalische Angelegenheiten).

Derzeit befinden sich die Musiker in der Konzertvorbereitung für das Jahreskonzert, welches am Samstag, den 14. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Asbach unter dem Motto „Blasmusik Pur“ stattfinden wird. Eintrittskarten sind in Kürze bei allen Vereinsmitgliedern sowie den ortsansässigen Banken erhältlich.