Das Motto „wenn der Frühling kommt“ lockte 45 Seniorinnen und Senioren zum Frühlingstreffen in die Sportsbar Auszeit in Rengsdorf. Martin Sandmann begrüßte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich mit der Feststellung, dass man Corona bedingt und durch den Krieg in der Ukraine in schwierigen Zeiten lebt, aber man es trotzdem für angebracht hält solche Treffen für die Seniorengemeinschaft 60 plus zu veranstalten. Es sollte jederzeit der Versuch unternommen werden zu einem normalen Miteinander zurück zu kehren. Es wurde den in den letzten Monaten verstorbenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gedacht. Irmgard Kutscher und Renate Zimmermann erfreuten mit einer Reihe von herrlichen Frühlingsgedichten die Seniorinnen und Senioren. Eine Vielzahl von Frühlingsliedern, gesungen von bekannten deutschen Kinderchören wurden per Internet in den Saal geholt. Bei leckerem Kuchen, gutem Kaffee und netten Gesprächen genossen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam einen rundum gelungenen Frühlingsnachmittag. Den Abschluss des Treffens bildeten dann gemeinsame Entscheidungen zur Planung des Jahresprogramms.

Anfang Juni wird es eine Tagesfahrt in die Kaiserstadt Aachen geben. Ende August geht es auf einer Mehrtagesfahrt in das schöne Südallgäu. Für Oktober wird ein herbstliches Treffen geplant, bevor es im Dezember traditionell einen adventlichen, weihnachtlichen Nachmittag geben wird. Im Vorlauf zu den geplanten Veranstaltungen wird es entsprechende Bekanntmachungen und Einladungen geben. Alle Seniorinnen und Senioren des Rengsdorfer Landes sind zu den Aktivitäten der Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land herzlich eingeladen mit zu machen. Informationen erteilt gerne Martin Sandmann, Telefon 02687/1348 oder E-Mail sandmann-1@t-online.de