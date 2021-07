Rund um die Kirche Heilig Kreuz in Neuwied sind alle Menschen willkommen. Die Haupt- und Ehrenamtlichen dort verfolgen seit rund zwei Jahren das Konzept einer „Offenen Gemeinde“. Das Koordinationsteam hat diese Idee am 8. Juli dem Trierer Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg vorgestellt und ihm anschließend in Rahmen eines öffentlichen Gesprächsabends drängende Fragen gestellt. „Hier gab es schon immer ein reges soziales Leben, das haben wir weiterentwickelt“, sagt Dechantenkooperator Oliver Seis zu Beginn des Rundgangs über das Gelände. Josef Freise vom Sprecherteam der Offenen Gemeinde formuliert gleich anfangs seinen Wunsch gegenüber dem Generalvikar: „Wir hoffen auf Unterstützung.“

Nach dem Rundgang gibt es einen Gesprächsabend, der sich drei Themenschwerpunkten widmet: Die Strukturreform im Bistum Trier und in der Pfarreiengemeinschaft St. Matthias Neuwied; Offene Gemeinde Heilig Kreuz und allgemeine Fragen zur Kirchenentwicklung. Auf die Frage, wie er sich das Gemeindeleben nach den angestrebten Fusionen vorstelle, antwortet von Plettenberg: „Meine Vision von der Kirche der Zukunft ist: 'Weniger Institution mehr Bewegung'.“ Die Konzentration auf Strukturen und diese aufrechtzuerhalten binde viele Kräfte. Diesen Eindruck schildert auch Hilde Janzing-Schanz. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Pfarrgemeinderates St. Matthias. „Ich habe das Gefühl, dass wir in den Gremien in den letzten Jahren nur strukturelle Arbeit gemacht haben.“ Freise interessiert sich für das Procedere bei der Besetzung von Pfarrstellen. In absehbarer Zeit werde es für Gemeinden keine Möglichkeit geben, sich Bewerber auf Pfarrerstellen anzuschauen, glaubt von Plettenberg. „Da kommt eine Menge in Bewegung, aber es ist ein aufwendiger und wieder ein struktureller Prozess“. Bei Vakanzen gebe es nach dem Kirchenrecht unterschiedliche Lösungsmodelle damit umzugehen, berichtet der Generalvikar. Gleichzeitig zeigt er auf: „Zukünftig wird es im neu gegründeten Pastoralen Raum mehr Gestaltungsfreiheiten vor Ort geben wie höhere finanzielle Verfügungsrahmen. Die Kompetenzen sollen nach 'vor Ort' gehen.“

Abschließend hat von Plettenberg zusammengefasst, dass seine Vision von Bewegung in der Kirche in der Offenen Gemeinde bereits gelebt werde. Hier gebe es eine Offenheit und Lebendigkeit und keine institutionalisierte Kirche, die vielleicht manche abschrecke. Neuwied erlebe er als einen Brennpunkt für kirchliche Bewegungen und erwähnte dabei das Projekt 'ION' oder die 'MusikkircheLive'. Daneben gebe es noch viele weitere, gut etablierte Gruppen und Initiativen. Weitere Informationen zur Offenen Gemeinde gibt es bei Facebook unter @openchurchNR oder bei Oliver Seis unter Telefon 02631/343 426.