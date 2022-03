Weltgebetstag zu dem Thema „Zukunftsplan Hoffnung“

So auch auf Einladung der kfd Leutesdorf in einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius Leutesdorf. In diesem Jahr wurde die Gottesdienstordnung von Frauen aus England, Wales und Nordirland verfasst.

Insbesondere nach der langen Zeit der Pandemie und aufgrund des aktuellen Krieges blicken sehr viele Menschen mit Verunsicherung, Frust und Angst in die Zukunft. Der für den WGT gewählte Bibel-Text Jeremia 29,14 lässt keinen Zweifel: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“. Und so heißt es in der Begrüßung, dass man gemeinsam herausfinden möchte wie die Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein kann. Anhand der Geschichten dreier Frauen, deren Leben schwierig war, wurde erzählt wie Gottes Plan für sie auf überraschende Weise zum Segen wurde. Lichter der Hoffnung wurden entzündet und der Regenbogen stand im Mittelpunkt als Zeichen der Verbindung zwischen Gott und den Menschen. In den Fürbitten und im Gebet gedachten die Anwesenden aller Mädchen und Frauen, damit keine die Zuversicht verliert, aber auch speziell den Leidtragenden in dem Krieg um die Ukraine.

Die Kollekte des diesjährigen Gottesdienstes geht an etwa 100 Projekte, davon in diesem Jahr überwiegend an das Link Café in London, wo Opfer gewalttätiger Partner vielfältige Unterstützung erhalten. Im nächsten Jahr kommt der Gottesdienst für den Weltgebetstag aus Taiwan.