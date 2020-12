Weltgebetstag in St. Bonifatius Niederbieber

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:34 Uhr

In ökonomischer Verbundenheit verbrachten Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Niederbieber, Mitglieder der Evangelischen Mennoniten Gemeinde Torney und Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Niederbieber den Weltgebetstag.

In afrikanischer sowie in deutscher Sprache hießt die kfd zu Beginn der Messe alle Teilnehmer herzlich willkommen. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde in vielfältiger Weise auf die allgemeinen politischen und sozialen Probleme des Landes Simbabwe hingewiesen. Obwohl Simbabwe über eine moderne Verfassung verfügt, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau garantiert, sieht es mit der gesellschaftlichen Realität für Frauen nach wie vor ernüchternd aus.

Gottesdienstinformationen erweitert durch eine Info-Wand im Pfarrheim konnten bei Simbabwe-Kuchen und heimischen Kuchen dazu Tee und Kaffee vertieft werden.

Eine gelungene Aktion, der die Weltgebetstagziele Solidarität – Offenheit – Respekt – Mut – Kreativität vertiefte.