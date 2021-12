Weihnachtstüte statt Weihnachtsfeier

„Liebe Freunde des Irlicher Seniorentreff und AWO Irlich. Auf Grund der Corona Lage haben wir den Seniorentreff Irlich geschlossen. Deshalb fällt auch unsere gemeinsame Weihnachtsfeier in diesem Jahr aus. Auch die Ehrungen unserer AWO Mitglieder müssen wir in den Frühjahr verschieben. Aus diesem Grund haben wir an alle eine kleine Weihnachtstüte, mit dem neuen geplanten Kalender für 2022, persönlich verteilt. Wir wünschen Euch allen ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen das wir uns im neuen Jahr wieder treffen können und unsere Aktivitäten wie geplant ablaufen können.“