Weihnachtsmann besucht Gut Birkenhof

Der Nikolaus mit seinen Engeln im Wald. Foto: Jutta Spies

Gemeinsam mit seinen zwei Engeln (Mia Hartmann und Emilie Bagaev) sorgte Sankt Nikolaus (Bernd Petry) wieder einmal für strahlende Augen der kleinen Gäste. Insgesamt hatten sich 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Fest angemeldet. Organisatorin und RVK-Jugendwartin Andrea Ruhl orderte mit ihrem Helferteam insgesamt 100 Weihnachtstüten, die bei Glühwein, Kaffee, Kinderpunsch und Kuchen in der großen Panoramahalle verteilt wurden.

Eine festlich geschmückte Reithalle sorgte für weihnachtliche Atmosphäre und Zufriedenheit beim diesjährigen Weihnachts-Event auf Gut Birkenhof. Nach der Wanderung – teils zu Fuß, teils mit dem Pferd – versammelten sich die knapp 200 Teilnehmer in der großzügigen Pferdesporthalle. Wieder einmal hatten die Kinder einen tollen Baumschmuck vorbereitet. Das Organisationsteam mit Hannah und Thea Langhard, Leonie Winn und Andrea Ruhl hatten ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm zusammengestellt: „Conny an der Gitarre“, die Voltigier-Vorführungen von Kurtscheid II, III und IV und die Premiere der Jugend-Dressurquadrille-Choreografie kam von Lina Klaes – warteten unter anderem als Höhepunkte auf. Die Auszeichnung der Vereinsmeister – durchgeführt von der Breitensport-Beauftragten Anne Heuser – ließen noch einmal den nötigen Ovationen in der Halle freien Lauf. Eine gelungene Vereinsveranstaltung lässt alle Teilnehmer auf ein wunderbares Jubiläum in 2024 freuen. (ul)