Weihnachtsfeier des VdK Unkel mit 100 Gästen

Foto: Rainer Menden

Gisela Stahl übernahm als erste Vorsitzende um 15 Uhr die Begrüßung. Passend zur Weihnachtsdekoration sorgte das traditionsreiche Duo WiSu aus Erpel in der Besetzung mit Günter Witten und Bernd Süßmilch für die musikalische Adventsstimmung. Besonders die altbekannten Traditionslieder luden zum Mitsingen ein. Über 18 Kuchen und unzählige Schnittchen offenbarten sich als wahre kulinarische Meisterwerke. Entsprechend wurden praktisch alles von den Gästen zusammen mit Kaffee und anderen Getränken in den nächsten Stunden bei angeregten Gesprächen zwischen den Programmteilen verzehrt.

Zur weiteren Unterhaltung gab es ein Krippenvortrag der besonderen Art, in dem Maria und Josef in typisch rheinischer Mundart daherkamen und auf verschiedene lokal bekannte Persönlichkeiten trafen. Auch weitere kleine Darbietungen sorgten immer wieder für Kurzweil. Dazwischen blieb in den musikalisch untermalten Pausen genug Zeit, sich untereinander rege auszutauschen. Auch wenn ursprünglich um 18 Uhr das Ende von Rainer Menden mit einer Dankesrede an die zahlreichen Gäste und an die 19 Mithelfer und Mithelferinnen eingeläutet wurde, leerte sich der Saal nur zögerlich. Ein deutliches Zeichen, wie wohl sich die 60 Frauen und 33 Männer gefühlt hatten.

Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Besonders Edith Kenn aus dem Vorstand des VdK muss als Haupt-Organisatorin und auftretendes Multitalent gelobt werden. Vereinzelt eingefangene Rückmeldungen aus dem Besucherkreis erwähnten lobend die Liedschätze aus alten Tagen, die vorzügliche Bedienung, die stimmungsvolle Dekoration und das so viel gelacht werden konnte. Alles in allem ist jetzt schon klar, dass es nach diesem Erfolg auch 2024 wieder eine entsprechende Einladung geben wird.

Pressemitteilung VdK Unkel