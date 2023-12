Weihnachtsbaum schmücken zieht Dorfgemeinschaft an

Große Beteiligung beim stimmungsvollen Adventssingen in Ehrenberg.

Foto: Rainer Prangenberg

Rainer und Bettina Buhr sowie Peter Hähn und Frank Clasen haben den wunderschönen Weihnachtsbaum geschmückt und die komplette Dorfgemeinschaft Ehrenberg zum Adventssingen am ersten Advent eingeladen. Für das leibliche Wohl gab es Bratwurst mit Brötchen, Kuchen und Plätzchen, sowie für die Kinder leckeres Stockbrot.

An der großen Beteiligung kann man erkennen, wie groß das Harmoniebedürfnis der Dorfgemeinschaft Ehrenberg ist und das ist gerade in der heutigen Zeit mit Krieg und Feindschaft in der Gesellschaft besonders wichtig.

Pressemitteilung: Dorfgemeinschaft Ehrenberg / Rainer Prangenberg