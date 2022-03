Weeser und Rössel zu Gast bei meta-Trennwandanlagen

Die 1965 in Rengsdorf gegründete Firma fertigt vielfältige und individuelle Lösungen von WC-Trennwandsystemen sowie Personalschränke und Schließfächer bis hin zu Umkleidekabinen. Trennwände aus Rengsdorf stehen unter anderem im Berliner Hauptbahnhof, der Deutschen Botschaft Stockholm oder dem Ozeaneum in Stralsund. Im Gespräch erklärten Managing Director Dr. Harald Werner und Prokuristin Ingrid Bodesheimer, dass die meta-Trennwandanlagen GmbH & Co. KG vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei. Aktuell plane man den Standort durch eine neue Lagerhalle zu ergänzen. Von der neuen Regierung wünschen sich die Gastgeber mehr Unterstützung für den Mittelstand beim Fachkräftemangel, Materialengpässen und beim Bürokratieabbau. „Im Vergleich zu Großunternehmen stellen bürokratische Vorgaben für mittelständische Unternehmen eine besondere Belastung dar. Deshalb will die Regierung mit einem Bürokratieentlastungsgesetz zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für dem Mittelstand schaffen, damit Unternehmerinnen und Unternehmern mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben“, unterstreicht Sandra Weeser nach dem Besuch.

Pressemitteilung von Sandra Weeser, MdB