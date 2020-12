Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 12:00 Uhr

Neuwied

Webkonferenz für Vereine in Not stieß auf reges Interesse

Die Corona-Pandemie hat in viele Vereinskassen tiefe Löcher gerissen. Mit dem Hilfsprogramm „Vereine in Not“ will die Landesregierung Vereinen unter die Arme greifen, die in Folge der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten sind.