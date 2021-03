Die SPD Engers hatte in einer Initiative die Beseitigung von Wasserpfützen nach Starkregen angezeigt und der Stadt um Beseitigung an einer Stelle gedankt.

„Dafür sind wir sehr dankbar und haben uns die gute Arbeit vor Ort angeschaut“, so Stadtrat Henning Wirges. Allerdings bittet die Engerser SPD die SBN an drei weiteren Stellen die Wasserpfützen mit gleichen Maßnahmen zu beseitigen. „Nur an einer Stelle ist zu wenig, so dass wir hier nochmal um Einsatz der städtischen Arbeiter bitten“, fasste SPD-Ortsbeiratsmitglied Karl-Heinz Esch die Initiative zusammen.

Pressemitteilung: SPD Engers