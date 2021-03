Was ist der VdK und was leistet er für seine Mitglieder?

„Was ist der VdK, was leistet er für seine Mitglieder und wofür steht eigentlich das Kürzel VdK?“, lautet eine vielfach gestellte Frage an Hans Werner Kaiser, Vorsitzender des VdK Bad Hönningen-Rheinbrohl und des Kreisverbandes Neuwied.

Seine Antwort darauf: „Der VdK ist ein freier und unabhängiger Sozialverband, der die berechtigten Interessen seiner Mitglieder gegenüber Parlament und Regierung vertritt. Der VdK verzeichnet aufgrund zahlreicher durch die Politik beschlossener Reformen im sozialen Bereich und den damit verbundenen Zukunftssorgen vieler Menschen einen enorm verstärkten Zulauf von Ratsuchenden. Die Zahl der Mitglieder steigt stetig an, auch in Zeiten der Pandemie. Der Sozialverband VdK hat derzeit über 2,1 Millionen Mitglieder und ist damit der bundesweit größte Verband seiner Art in Deutschland. In Rheinland-Pfalz haben sich rund 208.000 Mitglieder dem VdK angeschlossen.

“Wie entstand der VdK? Im Jahre 1947 herrschte große Not in Deutschland mit Hunger, Armut und Hungersnot. So fanden sich mutige Frauen und Männer, die die Selbsthilfeorganisation Bund für Körperbehinderte und Hinterbliebene, dem Vorgänger des späteren VdK (Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner) ins Leben riefen. Die Ziele des VdK haben sich mit den Jahren gewandelt, sie haben sich erweitert hin zu einer Interessenvertretung für alte und junge Menschen, für Behinderte, Sozialhilfeempfänger, Unfall- und Gewaltopfer, Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte, für alle, die Hilfe in Fragen des sozialen Rechts suchen. Der VdK setzt sich für soziale Gerechtigkeit in Politik und Gesellschaft ein. Bei vielen Gesetzgebungsverfahren im Sozialrecht hat der VdK entscheidend mitgewirkt. Seinen Mitgliedern steht er mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite. „Wir sind an Ihrer Seite!“ ist daher auch das Motto des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz. Der Landesverband vertritt die Mitgliederinteressen, nimmt Einfluss auf sozialpolitische Entscheidungen in Rheinland-Pfalz, bietet Seminare für ehrenamtliche Mitarbeiter und betriebliche Integrationsteams an und berät beim barrierefreien Bauen und Wohnen. Die Rechtsschutzstellen des Landesverbandes vertreten die Mitglieder in erster Instanz vor den Sozialgerichten in Rheinland-Pfalz; bei Widerspruchsverfahren in zweiter Instanz vertritt die Landesrechtsschutzstelle die Mitglieder vor dem Landessozialgericht in Mainz. Der Kreisverband berät in sozialrechtlichen Fragen und vertritt Mitglieder in Antrags- und Widerspruchsverfahren. Ferner vertritt er die Mitgliederinteressen vor Ort und betreut die Ortsverbände. Diese wiederum betreuen die Mitglieder vor Ort, organisieren Informationsveranstaltungen zu verschiedenen sozialpolitischen oder gesellschaftlichen Themen sowie gesellige Veranstaltungen.

Leider waren seit mehr als einem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen keine Veranstaltungen im früheren Rahmen mehr möglich. Viele hegen die Hoffnung, dass durch zügiges Durch-impfen der Bevölkerung bald wieder ein einigermaßen normales’ Leben möglich sein wird. Wenn auch auf Ortsverbandsebene derzeit keine Zusammenkünfte möglich sind, so erfahren die ratsuchenden VdK-Mitglieder dennoch Hilfestellung durch die Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle. Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen kein Publikumsverkehr zugelassen ist, erfolgt die Beratung und Vertretung per Telefon oder E-Mail oder auf postalischem Wege. Da jeder Bürger Mitglied im VdK werden kann, suchen auch im Kreis Neuwied immer mehr Menschen fachlichen Rat und Hilfe in sozialrechtlichen Fragen. Der Sozialverband VdK ist für Menschen aller Altersgruppen da. Anlaufstelle für sozialrechtliche Beratung und Vertretung ist die Kreisgeschäftsstelle Neuwied. Hier stehen qualifizierte Mitarbeiter zu eingehender, kompetenter Beratung zur Verfügung und klären auf über Rechte und Ansprüche. Schwerpunkte der Beratung und des Rechtsschutz sind: Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, Schwerbehindertenrecht, soziales Entschädigungsrecht, Alten- und Sozialhilfe und Barrierefreiheit.

Dem Kreisverband Neuwied gehören inzwischen 7500 Männer und Frauen jeglichen Alters an, die in 25 ehrenamtlich geführten Ortsverbänden organisiert sind. Einer davon ist der Ortsverband Bad Hönningen-Rheinbrohl mit derzeit rund 440 Mitgliedern. „Wenden Sie sich mit Fragen und Problemen an uns; denn wir kennen uns aus im Dschungel der Sozialrechtsparagrafen. Wir helfen Ihnen, damit Sie ihr Recht bekommen.“ Weitere Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Hönningen-Rheinbrohl, Hans Werner Kaiser, Ringstraße, Bad Hönningen, Telefon 02635/3949, oder die Kreisgeschäftsstelle Neuwied, Andernacher Straße, Neuwied, Telefon 02631/344 11 60. Der VdK-Ortsverband Bad Hönningen-Rheinbrohl ist auch im Internet unter folgender Adresse zu erreichen: www.vdk.de/ov-bad-hoenningen-rheinbrohl/; der VdK-Kreisverband Neuwied unter www.vdk.de/kv-neuwied.

Pressemitteilung: VdK-Ortsverband Bad Hönningen-Rheinbrohl