Wanderung rund um Nauort und Caan-Westerwald

Sylvia und Klaus Steinebach luden wieder zu einer Wanderung ein und 29 Wanderfreunde trafen sich hierzu an der Kirmeswiese in Neuwied.

In Fahrgemeinschaften fuhr man anschließend nach Nauort in den Westerwald. Bei strahlender Sonne und blauen Himmel begab man sich auf die etwa acht Kilometer lange Wanderroute. Die Wanderstrecke verlief teilweise auf der RB 3- und der Georoute – Wanderherz was willst du mehr?

Man wanderte durch eine reizvolle Landschaft mit tief eingeschnittenen Tälern, auf schönen Waldwegen und einem Hochplateau mit weiten Fernsichten. In Caan erinnert heute nur noch wenig an den Bergbau. In der Grube Rainstück direkt am Ortsrand wurde Ton im Tief- und Tagebau abgebaut. Die Gemeinde Nauort wurde im 20. Jahrhundert von der Bimsindustrie geprägt und durch seine Verarbeitung in zahlreichen Betrieben im Umland.

Hier und da legte man eine kurze Rastpause ein und die Wanderfreunde sagten einstimmig: „Das ist mal wieder eine gelungene Wanderung die Sylvia und Klaus Steinebach organisiert haben.“ Aber das Highlight stand noch aus. Beide hatten schon im Vorfeld im Ristorante Pizzeria „La Piazza“ in Nauort für die hungrigen Wanderer Tische reserviert. Die italienische Küche, die heimelige Atmosphäre und die Gastfreundschaft sowie das hervorragende Essen waren der krönende Abschluss dieser Wanderung. Man verweilte noch lange bei einem Getränk im Ristorante bis man sich wieder zum Parkplatz für den Heimweg begab. Alle dankten Sylvia und Klaus für diese herrlichen Stunden und man freut sich schon auf die nächste Tour.