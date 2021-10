Wandern, Sonnenschein und gute Laune

Gewandert wurde bei schönstem Sonnenschein rund um den Hummelsberg. Fröhlich plaudernd fanden die Möhnen dabei so manche „Abkürzung“. Bei einer gemütlichen Pause mitten in Hargarten gab es für jede Möhn Kaffee, Kuchen und natürlich auch Sekt. Die Wanderung führte die Conjäckelchen anschließend zur Noller Hütte, wo bereits ein paar Möhnen warteten. Hier wurde sich umgezogen und ein herrlich lustiger, karnevalistischer Abend nach dem Motto „Jeck im Sonnesching“ konnte beginnen. Für Getränke und Essen war gesorgt und die Conjäckelchen in ihren bunten Kostümen waren nicht zu bremsen. Vor der Hütte wurde bis tief in die Nacht gefeiert und zu kölschen Liedern gesungen und getanzt.

Dieses unbeschwerte Lustig sein, diese Leichtigkeit und diese reine, echte Fröhlichkeit hatten alle lange vermisst. Daher freuten sich alle unbeschwert und lebensfroh über diesen wunderschönen Abend. Erst spät in der Nacht gingen lauter glückliche Möhnen nach Hause. Nun freuen sich alle auf das nächste Treffen, die Weihnachtsfeier der Conjäckelchen am 26. November.